Автобус столкнулся с лесовозом в Иркутской области

В Усть-Илимском районе Приангарья вечером в среду, 24 ноября, на автодороге Братск — Усть-Илимск в районе поселка Бадарминск рейсовый автобус столкнулся с лесовозом. На момент аварии в салоне находилось более 40 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте работают сотрудники ГИБДД. По информации пресс-службы прокуратуры Иркутской области, в связи с произошедшим Усть-илимская межрайонная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности перевозки пассажиров. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Ранее в Красноярском крае было возбуждено уголовное дело после ДТП, в котором погибли три человека. 12 ноября на 67-м км дороги Красноярск — Енисейск грузовой автомобиль МАЗ (с полуприцепом) столкнулся с микроавтобусом Mercedes. В результате удара микроавтобус съехал в кювет. Жертвами аварии стали три пассажира Mercedes, которые не были пристегнуты ремнями безопасности. От полученных травм они скончались на месте.