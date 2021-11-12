В Красноярском крае три человека погибли в аварии с микроавтобусом

Следователи МО МВД России «Емельяновский» в Красноярском крае возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибли трои человека.

Сообщается, что 12 ноября на 67 км дороги «Красноярск-Енисейск» грузовой автомобиль МАЗ (с полуприцепом) столкнулся с микроавтобусом Mercedes. В результате удара микроавтобус съехал в кювет.

Пострадавшими оказались три пассажира Mercedes, которые не были пристегнуты ремнем безопасности. От полученных травм они скончались на месте.

Всего в микроавтобусе в момент аварии находились 5 человек. Отмечается, что все они были сотрудниками одного предприятия и возвращались из поселка Большая Мурта в село Шила Сухобузимского района.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Обстоятельства инцидента уточняются. Виновному в ДТП грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее, 11 ноября, рейсовый автобус опрокинулся на трассе в Нижегородской области, в результате чего девять человек пострадали. По предварительным данным, авария произошла на 27-м км автодороги Володарск–Ильино.В момент ДТП в салоне пассажирского автобуса находились 17 человек. Семерых пострадавших доставили в ближайшие медучреждения.