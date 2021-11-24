Суд арестовал четырех фигурантов дела главы «Газпром газораспределение Краснодар»

Басманный суд Москвы вынес решение об аресте четверых фигурантов уголовного дела о коммерческом подкупе, по которому проходит глава компании «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев. Об этом в среду, 24 ноября, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Руднева, его заместителя Александра Савостьянова, а также заместителей директоров филиалов общества в городах Сочи и Геленджике Олега Буткевича и Станислава Бариева», — цитирует пресс-службу суда ТАСС.

Уголовное дело о коммерческом подкупе было возбуждено Следственным комитетом РФ ранее в среду. Фигурантами, как отметили в ведомстве, помимо Руднева, Севостьянова, Буткевича и Бариева являются также заместители директоров филиалов общества в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре Алексей Петров и Константин Лютый. В настоящий момент суд рассматривает ходатайства об избрании меры пресечения в отношении них.

По версии следствия, участники преступной группы получили незаконное вознаграждение от частных предпринимателей «за подключение объектов жилой и коммерческой недвижимости к газовым сетям, а также за согласование актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей на территории Краснодарского края» в общей сумме более 20 млн рублей.

23 ноября председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил дело в отношении судьи арбитражного суда Москвы Елены Кондрат о посредничестве во взятке в особо крупном размере. При этом, не уточнялось, о какой именно сумме идет речь. За такое правонарушение предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.