Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Россия обеспокоена отклонением ядерной программы Ирана от СВПД
Общество
Метеоролог предупредил о похолодании до -30 в ряде регионов России
Общество
ГД 16 декабря может рассмотреть проекты о введении QR-кодов для граждан
Спорт
Боксер Шульский посоветовал противнику Ойалу опасаться «русских кулаков»
Мир
В Минобороны рассказали об атаке ВВС Израиля на Сирию
Спорт
Тренер «Наполи» не пожал руку Витории после игры со «Спартаком»
Общество
Прокуратура проверит инцидент с севшими на мель двумя баржами в Баренцевом море
Мир
Посол РФ раскритиковал санкции Вашингтона санкции против МФТИ
Наука
Коронавирус у беременных может вести к нарушению психики у плода
Мир
Байден намерен добиться исключения санкций против СП-2 из бюджета США

Суд арестовал четырех фигурантов дела главы «Газпром газораспределение Краснодар»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Басманный суд Москвы вынес решение об аресте четверых фигурантов уголовного дела о коммерческом подкупе, по которому проходит глава компании «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев. Об этом в среду, 24 ноября, сообщили в пресс-службе суда.

Дача, взятки: за что задержали замначальника инженерных войск
Генерал-майор Руслан Алахвердиев курировал контракты по гособоронзаказу

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Руднева, его заместителя Александра Савостьянова, а также заместителей директоров филиалов общества в городах Сочи и Геленджике Олега Буткевича и Станислава Бариева», — цитирует пресс-службу суда ТАСС.

Уголовное дело о коммерческом подкупе было возбуждено Следственным комитетом РФ ранее в среду. Фигурантами, как отметили в ведомстве, помимо Руднева, Севостьянова, Буткевича и Бариева являются также заместители директоров филиалов общества в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре Алексей Петров и Константин Лютый. В настоящий момент суд рассматривает ходатайства об избрании меры пресечения в отношении них.

По версии следствия, участники преступной группы получили незаконное вознаграждение от частных предпринимателей «за подключение объектов жилой и коммерческой недвижимости к газовым сетям, а также за согласование актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей на территории Краснодарского края» в общей сумме более 20 млн рублей.

23 ноября председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил дело в отношении судьи арбитражного суда Москвы Елены Кондрат о посредничестве во взятке в особо крупном размере. При этом, не уточнялось, о какой именно сумме идет речь. За такое правонарушение предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021