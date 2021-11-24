Суд в Польше признал положения ЕКПЧ не соответствующими конституции

Конституционный суд (КС) Польши в среду, 24 ноября, признал ряд положений Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) не соответствующими конституции страны.

Речь идет о той части конвенции, которая позволяет Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) проверять законность назначения судей КС.

«Конституционный суд указывает, что ЕСПЧ не имеет оснований для проверки независимости судей Конституционного суда», — огласил решение судья Войчех Сых.

Согласно вердикту суда, «статус КС и его судей, в том числе правила их назначения, указаны только в конституции и не подпадают под юрисдикцию ЕСПЧ».

«Конституционный суд не ставит под сомнение судебную практику ЕСПЧ и ту роль, которую он играет в разработке и повышении стандартов в области защиты прав человека в государствах — участниках конвенции», — приводит ТАСС слова судьи.

Запрос о рассмотрении данного дела направил министр юстиции республики Збигнев Зебро. Он выразил сомнение в том, что закрепленное в конвенции право ЕСПЧ проверять законность выбора судей КС соответствует польским законам.

Соответствующее разбирательство началось после того, как ЕСПЧ постановил, что Польша нарушила положения ЕКПЧ в части права на справедливое судебное рассмотрение.

Данное дело касалось компании, которая обратилась в высший судебный орган Польши из-за несогласия с судебным решением. Однако дело судья КС просто закрыл дело. ЕСПЧ пришел к выводу, что решение вынес судья, который не имел на это права.

В июле власти России обратились в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой против Украины. Уточнялось, что жалоба подана на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Россия указала на ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми на майдане, в Доме профсоюзов в Одессе и в Донбассе.