Услугу «социальное такси» будут предоставлять в Приморском крае

В Приморье изменится механизм предоставления транспортной услуги «социальное такси». Со следующего года воспользоваться данной мерой поддержки смогут инвалиды I группы и дети-инвалиды на территории всего края.

В случае отсутствия на территории муниципального образования поставщика социальных услуг, предоставляющего социальную услугу, ее будет оказывать отделение краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания «Приморский центр социального обслуживания населения», используя имеющийся автотранспорт, в его распоряжении 70 автомашин. Гражданину может быть предоставлено 20 бесплатных поездок (туда и обратно) в течение календарного года. Ограничений по пункту назначения на территории города или поселка не будет, сообщает ИА PrimaMedia. На предоставление данной услуги в краевом бюджете предусмотрят 5,5 млн рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил субсидии на покупку автомобилей такси, предназначенных для перевозки инвалидов-колясочников. Таксомоторные компании при помощи субсидии смогут компенсировать 20–25% стоимости автомобилей, адаптированных для перевозки маломобильных граждан. Речь идет о минивэнах, оборудованных подъемником для посадки через сдвижную дверь в салон. Вызвать такую машину можно будет в специальных разделах в мобильных приложениях агрегаторов. В услуге нуждаются порядка 17 тыс. московских инвалидов-колясочников.