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Собянин утвердил субсидии на покупку такси для перевозки колясочников

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Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил субсидии на покупку автомобилей такси, предназначенных для перевозки инвалидов-колясочников. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщается на сайте столичной мэрии.

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Таксомоторные компании при помощи субсидии смогут компенсировать 20-25% стоимости автомобилей, адаптированных для перевозки маломобильных граждан. Речь идет о минивэнах, оборудованных подъемником для посадки через сдвижную дверь в салон, сообщает сайт aif.ru.

Стоимость подобных машин не должна превышать 6 млн рублей, уточняет агентство городских новостей «Москва». Согласно прогнозам, в ближайшие три года компании приобретут 150 адаптированных автомобилей с подъемником. Вызвать такую машину можно будет в специальных разделах в мобильных приложениях агрегаторов.

Всего в таких машинах нуждаются порядка 17 тысяч московских инвалидов-колясочников, сообщает НСН. Также они пригодятся маломобильным гражданам, приезжающим в Москву на лечение или в туристических целях.

Прием заявок от компаний на получение субсидий начнется в первой половине 2022 года, пишет «Москва 24».

Ранее, 2 ноября, Собянин поручил создать в Москве цифровую платформу для обучения водителей такси. Разработка платформы будет вестись при участии экспертов ведущих профильных вузов. Состоять она будет из четырех информационно-образовательных блоков. Власти выделили на разработку платформы 59,5 млн рублей, отмечает телеканал «360».

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