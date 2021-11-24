Премьер-министр Швеции подала в отставку через несколько часов после избрания

Лидер Социал-демократической рабочей партии Швеции Магдалена Андерссон после решения «зеленых» покинуть правительство подала в отставку. К этому времени прошло всего несколько часов с того момента, как она была избрана премьером-министром страны. Об этом 24 ноября сообщает шведская радиостанция Radio Sweden.

«Новоизбранный премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон подала в отставку всего через несколько часов после того, как была избрана премьер-министром в ходе парламентского голосования», — сообщила радиостанции.

Также отмечается, что в среду, 24 ноября, проект бюджета правительства Швеции не набрал большинства по итогам голосования, которое проходило в шведском риксдаге (парламенте страны) — большинство депутатов поддержали проект, предложенный оппозицией.

Ранее, 10 ноября, сообщалось, что премьер-министр Швеции Стефан Левен подал прошение об отставке. Отмечалось, что уход Левена должен открыть путь для его назначенной преемницы Магдалены Андерссон.

21 июня шведский парламент впервые вынес вотум недоверия премьер-министру страны.