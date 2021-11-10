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Премьер Швеции подал прошение об отставке

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Премьер-министр Швеции Стефан Левен подал прошение об отставке. Об этом в среду, 10 ноября, сообщает агентство SVT.

«Премьер-министр Швеции Стефан Левен подал в отставку в среду, что является широко ожидавшимся шагом, который открывает путь для его назначенной преемницы Магдалены Андерссон в преддверии всеобщих выборов в следующем году», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что на прошлой неделе министр финансов Швеции Магдалена Андерссон была избрана на пост председателя правящей Социал-демократической рабочей партии страны, в перспективе она может стать первой женщиной премьер-министром королевства.

Стефан Левен был вновь избран премьер-министром Швеции 7 июля. За кандидатуру Левена высказались 116 депутатов, против выступили 173, 60 членов парламента воздержались.

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