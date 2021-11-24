Более тысячи контейнеров для сбора мусора установят в Волгограде

В Волгограде в 2022 году установят 1262 контейнера для раздельного сбора мусора. Они поступят в регион в рамках нацпроекта «Экология», сообщает региональный комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

По данным ведомства, в начале следующего года специальные контейнеры появятся в Центральном, Ворошиловском, Краснооктябрьском, Дзержинском и Тракторозаводском районах. Контракт с поставщиком уже заключен.

Согласно документации, контейнеры будут предназначены для сухих и смешанных отходов, уточняет ИА «НовостиВолгограда.ру».

Поставку организуют в рамках нацпроекта «Экология». В Волгоградской области к 2030 году планируют увеличить объем утилизации мусора в два раза.

5 октября президент России Владимир Путин потребовал убрать все открытые свалки в черте городов. Он указал на необходимость ускорить данный процесс и завершить его в ближайшие годы.

В июле Путин поручил своим полпредам в федеральных округах подключиться к работе по подготовке типовых проектов ликвидации несанкционированных свалок в границах российских городов.