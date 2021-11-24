Реконструкция улицы Ленина начнется в Ставрополе в начале 2022 года

В Ставрополе в I квартале 2022 года стартует реконструкция улицы Ленина на участке от проспекта Кулакова до Льва Толстого. Об этом NewsTracker сообщили в администрации города.

Замглавы Ставрополя, руководитель комитета горхозяйства Иван Скорняков рассказал изданию, что проект реконструкции был разработан не мэрией. В связи с этим ответить на вопросы об обосновании конкретных решений сотрудники администрации не могут.

«Мы разрабатываем сметную документацию на выполнение работ по комплексному ремонту участка улицы Ленина от проспекта Кулакова до улицы Льва Толстого. Смета прошла процедуру проверки правильности и соответствия действующим нормам и правилам в АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства», — объяснил чиновник.

По его словам, контракт на работы уже заключен. Подрядчик должен приступить к реконструкции в I квартале 2022 года.

Проект предусматривает расширение участка дороги до четырех полос, ремонт асфальтобетонного покрытия и тротуаров, замену и установку недостающих люков, обустройство остановок и другие виды работ. Завершение ремонта запланировано на конец июля того же года.

Между тем эксперты АНО «Города за здравый смысл» рассказали NewsTracker, что такой подход к решению проблемы загруженности улицы Ленина может иметь временный или даже обратный эффект. По словам урбанистов, результаты исследований или моделирования пока представлены не были.

«Пропускная способность улицы зависит не только от ширины дороги, но и от возможностей перекрестков. Например, в самых напряженных участках улица Ленина пересекает улицы Пушкина и Артема, на которых существует такая же сложная ситуация. После расширения эти перекрестки останутся «бутылочными горлышками», — выразили мнение эксперты, добавив, что расширение центральной улицы города спровоцирует приток личного транспорта.