В Подмосковье возбуждено дело по факту организации незаконной миграции

Военным отделом Следственного Комитета России (СКР) по Солнечногорскому гарнизону расследуется уголовное дело, которое возбуждено в отношении начальника отдела полиции по городу Долгопрудный — подполковника полиции Карена Севикяна, а также военнослужащего войсковой части капитана Андрея Левина и гражданина Максима Тарбеева. Об этом говорится в заявлении СКР, которое находится в распоряжении у «Известий» в среду, 24 ноября.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий) и п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).

По данным следствия, в октябре 2021 года Севикян, Левин и Тарбеев организовывали незаконную миграцию иностранцев за взятку. Так, Левин организовывал беспрепятственный выезд иностранных граждан в третьи страны, он передавал денежные средства должностным лицам аэропорта Шереметьево.

При этом 1 ноября подозреваемые организовали доставку в аэропорт Шереметьево и последующий незаконный транзит в Мексику двоих граждан Индии. Кроме того, 11 ноября по данной схеме также были перевезены пять индийцев для последующего незаконного международного транзита. Однако их при прохождении паспортного контроля задержали.

Противоправная деятельность была пресечена при содействии сотрудников УФСБ и Управления собственной безопасности ГУ МВД по Московской области. В отношении Левина, Тарбеева и Севикяна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее, 16 ноября, стало известно, что ФСБ России пресекла деятельность группировки, которая занималась легализацией мигрантов, используя для этих целей ЗАГСы. По информации следствия, участники группы содействовали иностранным гражданам в получении поддельных документов, заключении фиктивных браков и установлении отцовства над детьми, имеющими гражданство России.

Силовики задержали 21 организатора и активных участников преступной группы.