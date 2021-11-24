Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Торговые центры попросили правительство о поддержке из-за QR-кодов
Общество
Путин призвал не учитывать доплаты учителям при определении зарплат
Общество
В Ленобласти ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых и студентов
Общество
Москвичей попросили отложить вечерние поездки из-за снегопада
Общество
Социальные приюты Казани попросили власти начать вакцинацию бездомных
Мир
«Газпром» в виде исключения согласился не прекращать поставки газа в Молдавию
Общество
В Москве из-за метели образовались 10-балльные пробки
Общество
Вакцина от COVID-19 для подростков получила регистрацию
Общество
Путин призвал обеспечить достойный уровень зарплаты бюджетников
Политика
Госдума приняла закон о бюджете РФ на 2022–2024 годы

В Подмосковье возбуждено дело по факту организации незаконной миграции

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военным отделом Следственного Комитета России (СКР) по Солнечногорскому гарнизону расследуется уголовное дело, которое возбуждено в отношении начальника отдела полиции по городу Долгопрудный — подполковника полиции Карена Севикяна, а также военнослужащего войсковой части капитана Андрея Левина и гражданина Максима Тарбеева. Об этом говорится в заявлении СКР, которое находится в распоряжении у «Известий» в среду, 24 ноября.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий) и п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).

Встали в стройку: власти ждут рекордного прироста миграции за 25 лет
Как восстанавливается этот показатель на фоне пандемии

По данным следствия, в октябре 2021 года Севикян, Левин и Тарбеев организовывали незаконную миграцию иностранцев за взятку. Так, Левин организовывал беспрепятственный выезд иностранных граждан в третьи страны, он передавал денежные средства должностным лицам аэропорта Шереметьево.

При этом 1 ноября подозреваемые организовали доставку в аэропорт Шереметьево и последующий незаконный транзит в Мексику двоих граждан Индии. Кроме того, 11 ноября по данной схеме также были перевезены пять индийцев для последующего незаконного международного транзита. Однако их при прохождении паспортного контроля задержали.

Противоправная деятельность была пресечена при содействии сотрудников УФСБ и Управления собственной безопасности ГУ МВД по Московской области. В отношении Левина, Тарбеева и Севикяна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее, 16 ноября, стало известно, что ФСБ России пресекла деятельность группировки, которая занималась легализацией мигрантов, используя для этих целей ЗАГСы. По информации следствия, участники группы содействовали иностранным гражданам в получении поддельных документов, заключении фиктивных браков и установлении отцовства над детьми, имеющими гражданство России.

Силовики задержали 21 организатора и активных участников преступной группы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021