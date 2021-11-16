ФСБ пресекла деятельность занимавшейся легализацией мигрантов группировки

ФСБ России пресекла деятельность группировки, которая занималась легализацией мигрантов, в том числе через загсы. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщили Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России при силовой поддержке Росгвардии и координации прокуратуры Москвы пресечена противоправная деятельность межрегиональной этнической группы, специализирующейся на организации незаконного пребывания граждан иностранных государств на территории Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что задержан 21 организатор и активный участник преступной группы. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По информации следствия, участники группы содействовали иностранным гражданам в получении поддельных документов, заключении фиктивных браков и установлении отцовства над детьми, имеющими гражданство России. Указанные мероприятия проводились с целью оформления российского гражданства и легализации пребывания граждан на территории страны.

«Члены группы подыскивали граждан России, готовых за денежное вознаграждение оформлять фиктивные браки или отцовство с иностранцами, после чего через сотрудников органов ЗАГС в разных городах России реализовывали пребывание иностранных граждан», — уточнили в спецслужбе.

В рамках расследования проведены 43 обыска, в ходе которых изъяты миграционные документы, поддельные печати и штампы госорганов и иных учреждений, материалы теневой финансовой отчетности, а также полученные противоправным путем денежные средства. Помимо этого, следствие установило местонахождение подпольной типографии.