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Битву гениев устраивает библиотека в Астрахани

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В Астраханской библиотеке для молодежи имени Бориса Шаховского сегодня, 24 ноября, проходит научный слэм для гениев. Формат слэма подразумевает презентацию проектов. Судьями выступают сами зрители.

Молодые астраханские ученые будут удивлять не только своими знаниями, новизной и актуальностью проектов, но и умением доступно рассказать публике суть своих исследований.

Как отмечает «Астрахань-24», подобные интеллектуальные битвы библиотека уже проводила. В этот раз «на ринге» сразятся научный сотрудник Астраханского краеведческого музея Георгий Стукалов и куратор студенческого кружка мультипрофильного астраханского симуляционного центра педиатрического факультета АГМУ Виктория Макарова.

Стукалов будет готовить доклад на тему «Археология и новейшие технологии», а Макарова — на тему использования симуляционных технологий в процессе обучения студентов, ординаторов и врачей.

Каждому спикеру предоставят по 10 минут на рассказ о своих достижениях. Битва умов пройдет под названием «Решить быть гением».

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