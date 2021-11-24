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Начальник отдела полиции Долгопрудного помогал гражданам Индии попасть в США

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Уголовное дело возбуждено в отношении начальника отдела полиции по подмосковному городу Долгопрудный Карена Севикяна за отправку граждан Индии в США. Об этом 24 ноября сообщил телеканал РЕН ТВ.

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Полицейский содействовал гражданам Индии в получении поддельных виз и билетов для переезда в Соединенные Штаты.

Сообщниками Севикяна были еще несколько сотрудников правоохранительных органов. Они помогали прибывшим в Россию иностранным гостям за деньги избегать проверок, подбирали им жилье, оформляли поддельные визы на право въезда в другие государства и оказывали содействие при вылете.

В частности, 1 ноября полицейские помогли осуществить транзит в Шереметьево двум, а 11 ноября еще пятерым гражданам Индии — заграничные гости планировали пересечь границу США через Мексику.

В июле 2020 года 19 мигрантов сбежали из центра временного содержания иностранных граждан УМВД России по Тверской области. Беглецы подлежали административному выдворению из России.

Как установили в ходе доследственной проверки, в центре временного содержания не было надлежащего контроля со стороны должностных лиц.

Московский межрайонный следственный отдел Твери Следственного управления СК РФ по Тверской области возбудил уголовное дело по признакам преступления по ч. 1 ст. 293 УК РФ («халатность»). Были возвращены в полицию двое из 19 сбежавших.

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