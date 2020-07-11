Несколько мигрантов сбежали из полиции в Тверской области

Несколько мигрантов сбежали из центра временного содержания иностранных граждан УМВД России по Тверской области. Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, беглецы подлежали административному выдворению из России.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 10 июля. Полиция принимает меры по розыску и задержанию мигрантов.

В феврале в Москве мужчина, подозреваемый в воровстве, попытался сбежать от полиции по связанным простыням. В процессе он сорвался и упал, после чего был госпитализирован.