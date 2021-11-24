Особняк из фильма «Дом Гуччи» сдадут в аренду

Особняк из фильма «Дом Гуччи» станет доступен для бронирования. Хозяин виллы на озере Комо готов сдать в аренду главный люкс поместья. Пожить в особняке можно будет одну ночь, одному гостю, передает телеканал «Известия». Посетитель сможет пользоваться всеми удобствами виллы, включая первые четыре этажа дома, частный пирс и навес для лодок. Пребывание в особняке будет стоить €1 тыс. Прием заявок начнется 6 декабря, заезд в особняк состоится 30 марта 2022 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.