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Песков заявил об отсутствии поводов для паники из-за ослабления рубля

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Правительство и Центробанк сохраняют все необходимые параметры для макроэкономической стабильности в России, нет поводов для излишнего алармизма из-за некоторого ослабления курса рубля. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в среду, 24 ноября.

Журналисты поинтересовались у Пескова, беспокоит ли Кремль произошедшее на фоне роста напряженности вокруг Украины и Белоруссии ослабление рубля, нет ли опасений, что это может привести к повышению ставки Банком России и росту цен.

«Жить в современном мире и не испытывать международных инфляционных тенденций невозможно. Мы видим беспрецедентную инфляцию в долларовой зоне, в зоне евро. Быть свободными от этих тенденций невозможно. Но, тем не менее, наш ЦБ, правительство, сохраняют все параметры для макростабильности, в этом плане все нормально», — рассказал пресс-секретарь.

Песков обратил внимание на то, что, несмотря на меньшую, чем у рубля, волатильность доллара, фиксируемая сейчас инфляция этой валюты «очень высокая», что является одним из факторов влияния на рубль.

Утром в среду курс доллара США расчетами «завтра» снижался на 14 копеек, до 74,13 рубля, евро — на 16 копеек, до 83,34 рубля на фоне дорожающей нефти и налогового периода, следует из динамики торгов на Московской бирже. К 13:33 мск доллар торгуется по 74,52 рубля, евро — по 83,54 рубля.

Согласно консенсус-прогнозу, составленного «Известиями» на базе опроса аналитиков ведущих финансовых организаций и институтов, инфляция в России к концу 2021 года составит 8,04%. В Центробанке «Известиям» заявили, что ситуация с инфляцией по-прежнему характеризуется повышенной неопределенностью. Согласно обновленному прогнозу регулятора, инфляция в стране в конце года будет находиться на уровне 7,4–7,9%. По оценкам Минэкономразвития она составит 7,4%.

В то же время из данных системы межбанковских переводов SWIFT следует, что российский рубль вернулся в рейтинг самых популярных мировых валют — его доля в международных расчетах увеличилась до 0,2% по итогам октября, заняв 20-е место. Российская нацвалюта в июле этого года впервые с 2016-го вошла в список самых популярных валют мира с долей 0,18%.

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