Туристический автобус перевернулся в Карелии

Пять человек были госпитализированы после съезда в кювет автобуса на трассе в Карелии. Об этом в среду, 24 ноября, сообщает «МВД Медиа».

ДТП произошло около 11:00 мск в Питкярантском районе на 306 км автодороги А-121 «Сортавала». В салоне автобуса находились 37 человек: два водителя, 34 туриста и экскурсовод. Среди пассажиров — студенты Севастопольского государственного университета и сопровождающие. Медицинская помощь потребовалась шести пассажирам, пять из которых были госпитализированы.

Сообщается, что у водителя 1967-го года рождения нет признаков опьянения, водительское удостоверение соответствующей категории («Д») также было у него при себе.

На месте инцидента работают экстренные службы. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее в среду карета скорой помощи столкнулись в центре Москвы с другим автомобилем, после чего перевернулась. В результате ДТП пострадала фельдшер. Пострадавшую госпитализировали, она находятся в состоянии средней тяжести.