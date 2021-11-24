Скорая помощь перевернулась в центре Москвы

Карета «скорой помощи» столкнулись в центре Москвы с другим автомобилем, после чего перевернулась. В результате ДТП пострадала фельдшер.

Авария произошла в ночь на среду, 24 ноября.

Как стало известно РЕН ТВ, пострадавшую госпитализировали, она находятся в состоянии средней тяжести.

Правоохранителям предстоит установить обстоятельства произошедшего.

10 ноября в центре Калуги скорая помощь столкнулась с автомобилем Nissan и перевернулась, в результате пострадали три человека. ДТП произошло в районе 10 часов утра на пересечении улиц Суворова и Плеханова. Областная прокуратура объявила о проверке в тот же день.