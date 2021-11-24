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Санкции США против СП-2 возмутили противников газопровода в Германии

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В ФРГ раскритиковали позицию США по «Северному потоку – 2». Действия Штатов неожиданно осудили депутаты партии «Зелёные» в бундестаге. 23 ноября США анонсировали новые санкции против компании Transadria и судна Marlin, которые участвуют в реализации проекта российского газопровода. Партия «зелёных» выступала против строительства трубопровода, передает телеканал «Известия». Однако новые санкции депутаты считают давлением на бизнес ЕС. «Зелёные» назвали действия Штатов неприемлемыми.

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