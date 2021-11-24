Источник сообщил подробности ДТП в Тюмени с участием пьяного сотрудника СК

За рулем машины BMW, насмерть сбившей двух дорожных рабочих в Тюмени, находился 34-летний майор юстиции, сотрудник Следственного комитета Павел Шадрин. Об этом 24 ноября «Известиям» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По предварительным данным, рабочие очищали обочину от снега на улице Федюнинского, в районе дома № 54. Виновник аварии ехал со скоростью около 170–200 км/ч. В результате ДТП рабочие погибли на месте, сам сотрудник СК был госпитализирован.

В крови водителя был обнаружен алкоголь, количество которого позволяет говорить о состоянии среднего алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что ДТП случилось накануне вечером. Одному из погибших был 61 год, второму — 30–35 лет.