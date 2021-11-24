Наехавшему на толпу в Висконсине грозит пожизненное заключение

Наехавшему на толпу в штате Висконсин, США, грозит пожизненное заключение. Даррелу Бруксу предъявлено обвинение в умышленном убийстве по пяти пунктам, передает телеканал «Известия». Преступник впервые после случившегося предстал перед судом. Ранее прокурор запросил с Брукса $5 млн залога за освобождение до суда. 21 ноября подозреваемый врезался в толпу на рождественском параде в городе Уокешо, штат Висконсин. Жертвами преступления стали шесть человек. В больнице от полученных травм скончался мальчик.

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