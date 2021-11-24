Роскомнадзор зафиксировал 51 факт цензуры материалов СМИ РФ

Роскомнадзор с 2020 года зафиксировал 51 факт цензуры материалов российских СМИ со стороны зарубежных интернет-площадок. Ведомство направило 60 писем с требованием снять ограничения. Но к этому моменту требование удовлетворено только в 17 случаях. Наиболее часто цензуре подвергаются материалы агентства Sputnik, RT, Anna News, вещающих на международную аудиторию, сообщает телеканал «Известия». Ограничения также зафиксированы в отношении ГТРК Таврида и Крым — 24. В Роскомнадзоре отметили, что модераторы зарубежных интернет-ресурсов блокируют аккаунты российских СМИ без объяснения причины, ограничиваясь только заявлениями о нарушении правил сообщества. Модераторы блокируют аккаунты без объяснения причин.

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