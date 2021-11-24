Боксер Коллинс Ойал прилетел в Москву. 26 ноября кениец встретится на ринге с Павлом Шульским, получившем известность в кулачных боях, сообщает телеканал «Известия».

Спортсмен рассказал о подготовке к поединку. Коллинс Ойал уверен в своих силах и своей победе.

«Я готовился, тяжело тренировался. Я в хорошей форме и готов ко всему. Я не много знаю о сопернике, но думаю, он сильный боец, у него было несколько поединков в боксе. В общем, встретимся на ринге, без проблем. Я столько раз дрался в своей жизни, с чем бы он ни вышел на ринг, я справлюсь. Не проблема», — заявил спортсмен.

Супертяжеловесы Ойал и Шульский встретятся на ринге в пятницу. В главном поединке сойдутся Сергей Кузьмин и Игор Адиэл. Вечер бокса в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.