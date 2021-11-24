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Актриса Нина Усатова рассказала о работе с режиссером Богомоловым

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Народная артистка РФ Нина Усатова рассказала «Известиям» о работе с популярным режиссером Константином Богомоловым, который поставил в БДТ им. Товстоногова в Санкт-Петербурге спектакль «Слава». В нем актриса играет главную роль.

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«До нашей встречи с Богомоловым я слышала отзывы актеров о том, как интересно с ним работать. Знала, что у него есть свои любимчики, которые его быстро понимают и принимают, — они легкие на подъем, не сопротивляются. Это очень важно. Мне тоже хотелось, чтобы мы с Богомоловым нашли общий язык», — сказала Нина Усатова.

Она призналась, что, когда Богомолов пришел в БДТ, первые три дня труппа привыкала к нему.

«У Константина — свое особое понимание сценического действа. А у нас в театре не больно-то перевернешь всё с ног на голову. И режиссер был деликатен, — подчеркнула Нина Усатова. — При этом то, как он работал с нами, вызывало у нас и удивление, и восхищение, и даже испуг. Но не надо задавать вопросы — «А зачем это? Зачем то?». Тебе сказали — вот и делай. Потом поймешь, зачем. Порой послушать бывает полезнее, чем спорить».

По словам народной артистки, Константин Богомолов задал актерам БДТ такую задачу, что они начали «прыгать выше головы». А вообще-то с ним работалось легко.

«Мы рады тому, что он у нас был, — сказала Нина Усатова «Известиям». — Я очень люблю играть в спектакле «Слава», который он поставил. Играла бы его каждый день! Бывают особые спектакли — когда мы знаем, что Костя будет в зале. Заранее трепещем».

Актриса отметила, что Богомолов подарил ей радость, чего она даже не ожидала. «А это передается зрителям», — добавила она.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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