Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Армия
Минобороны сформирует две роты БМПТ «Терминатор» в 90-й танковой дивизии
Общество
Производители детских товаров хотят использовать вторсырье
Экономика
Аналитики прогнозируют уровень инфляции выше 8% к концу года
Интернет
Для Apple могут открыть доступ к новым частотам в России
Общество
Путин обсудит с правительством обеспечение уровня зарплат бюджетников
Авто
Машины с пробегом впервые обогнали новые по спросу на кредиты
Общество
Вильфанд пообещал москвичам потепление в ближайшие дни
Мир
Климкин рассказал о подготовке «адских санкций» для «сдерживания» РФ
Спорт
«Зенит» сыграл вничью с «Мальме» и упустил шансы на выход в плей-офф ЛЧ
Общество
Музыканты оценили признание песни группы «Порнофильмы» экстремистской

Производители детских товаров хотят использовать вторсырье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В технический регламент «О безопасности игрушек» предлагают внести поправки: отменить запрет на производство продукции из вторсырья. Об этом «Известиям» рассказала глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.

Мышиные в историю: игрушки хотят запретить испытывать на животных
Какие альтернативы предлагают производители

Она заметила, что решение о запрете на производство игрушек из переработанных материалов сырья приняли в 2009 году, когда разрабатывали технический регламент. Тогда эксперты не фокусировали внимание на вторичной переработке и ограничение частично перенесли из санитарно-гигиенических норм для производства игрушек почти 40 летней давности.

Сейчас запрет мешает развитию отрасли в РФ, сказала она. Международные производители не могут продавать часть своей продукции на российском рынке, а отечественные компании не включены в процессы развития «зеленой промышленности» замкнутого цикла.

Антонина Цицулина подчеркнула, что предложение о снятии запрета уже рассмотрели на рабочей группе ЕАЭС, в которую входят представители всех стран-участниц союза. Далее их разошлют в страны для получения позиций, после чего проект поправок регламента вынесут на публичное обсуждение.

Эксперт подчеркнула, что разработчик технического регламента «О безопасности игрушек» — Белоруссия — пока выступила против поправок. Эксперты из Минздрава этой страны сомневаются, что изготовители смогут создавать безопасную продукцию из переработанных материалов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Эко не игрушки: производители детских товаров хотят использовать вторсырье

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021