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Машины с пробегом впервые обогнали новые по спросу на кредиты

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В октябре этого года количество запросов на кредиты на подержанные машины впервые в истории превысило число заявок на новые авто — 402,8 тыс. против 328,6 тыс. В допандемийную эпоху ситуация была принципиально иной — 121 тыс. против 415 тыс. соответственно. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), с которыми ознакомились «Известия».

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В НБКИ смену лидера объясняют текущей глобальной конъюнктурой рынка, которая характеризуется дефицитом новых автомобилей. Что, в свою очередь, сподвигло сначала дилеров, а потом и банки, развивать кредитную инфраструктуру рынка подержанных машин.

«Дефицит комплектующих привел к созданию многомесячных очередей за новыми машинами и переориентацией значительной части потенциальных клиентов на рынок б/у автомобилей, — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Однако обращает на себя внимание очень быстрое освоение нового сегмента и автосалонами, и банками, многие из которых еще совсем недавно предпочитали не кредитовать покупку подержанных автомобилей».

По мнению эксперта, именно оперативная реакция кредитных организаций на меняющиеся рыночные условия сделала возможным то, что число заявок на автокредиты на б\у машины превысило кредитные запросы на новые автомобили.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В светлое б/у: машины с пробегом впервые обогнали новые по спросу на кредиты

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