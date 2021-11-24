Авиация США активизировала действия вблизи границ России

Бомбардировщики США в 2021 году существенно увеличили активность вблизи границ России, отметил министр обороны Сергей Шойгу во время переговоров со своим коллегой из Китая Вэй Фэнхэ, сообщает телеканал «Известия».

«За последний месяц совершено около 30 вылетов к рубежам Российской Федерации, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года. В этом месяце в ходе учений стратегических сил США Global Thunder 10 стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с западного и восточного направлений. Минимальное удаление от нашей государственной границы составило 20 км», — заявил Шойгу.

Министр обороны КНР согласился, что действия американской авиации у восточных границ России представляют угрозу и для Китая.

В этих условиях две страны закономерно наращивают интенсивность совместной боевой подготовки.

По мнению Сергея Шойгу, важным событием стало недавнее морское и воздушное патрулирование, которое вооруженные силы России и Китая провели в северо-западной части Тихого океана, в Японском и Восточно-Китайском морях.

Две страны продлили соглашение 2009 года, по которому уведомляют друг друга о пусках баллистических и космических ракет.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.