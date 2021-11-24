Власти Молдавии выделят $75 млн на погашение долга за газ из РФ

Власти Молдавии выделят $75 млн на погашение долга за российский газ из РФ. Счет Кишинев обещал оплатить до конца недели, сообщает телеканал «Известия».

Парламент должен одобрить решение в четверг, 25 ноября. Молдавия проинформирует о ситуации «Газпром», но просит больше времени. В понедельник российская компания заявила о приостановке поставок топлива. Кишиневу дали двое суток для оплаты текущих счетов. 1 ноября Россия начала поставлять Молдавии газ по новому договору. Условиями сделки стали возврат долга и регулярные платежи.

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