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Турнир по боксу пройдет в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 26 ноября

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Турнир по боксу пройдет в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном поединке встретятся россиянин Сергей Кузьмин и бразилец Игор Адиэл, сообщает телеканал «Известия».

Во вторник спортсмены провели открытую тренировку. Сергей Кузьмин по прозвищу «Русский медведь» заявил, что планирует прессинговать и измотать своего соперника

Бразилец уверен, что нужно противопоставить свой стиль. «Мы тренировались с очень сильными бойцами в Бразилии. Он будет искать меня в бою, но не найдет. Я намерен очень много двигаться», — заявил Игор Адиэл.

Помимо профессионалов на ринг выйдут и те, у кого немного опыта в боксе. Одним из самых ожидаемых поединков вечера станет встреча Гаджи «Автомата» Наврузова и Евгения Орлова по прозвищу «Молекула ада».

Звезда лиги кулачных боев и ММА Гаджи Наврузов уверен, что сможет быстро адаптироваться в новом виде спорта.

«Мне очень легко даются переходы из спорта в спорт, но это тоже зависит, конечно, от уровня. Евгений у нас опытный боксер, неудобный, большой. Огромный даже, я такой маленький по сравнению с ним. И у него опыт есть. И я думаю, что он будет брать своей вот этой чуть корявостью, неудобностью и опытом. Профессиональный бокс — это опыт, — отметил спортсмен.

Ранее Гаджи Наврузов спрогнозировал, что поединок закончится в первом раунде, а Орлов упадет и не встанет.

«Если он хочет драку, значит, будет драка, — возразил двукратный чемпион мира по кикбоксингу Евгений «Молекула ада» Орлов. — Он просто немножко не понимает, с кем связался. Я не драчун, я могу и драться, и не драться, и «убивать». Я профессионал. Огромный опыт, на который я опираюсь, он меня поддерживает».

Самые интересные поединки турнира покажет РЕН ТВ. Большой боксерский вечер ждет зрителей в пятницу, 26 ноября.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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