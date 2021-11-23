Назван средний гонорар российских звезд на новогодних корпоративах в 2021 году

В 2021 году гонорар российских звезд за выступление на новогодних корпоративах в среднем доходит до 2 млн рублей. Об этом во вторник, 23 ноября, РБК рассказал член Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) Павел Воронцов.

По его словам, гонорар в 2 млн рублей вдвое больше, чем в конце 2019 года, до пандемии коронавируса. Большие гонорары специалист связал с тем, что число выступлений в этом декабре ограничено. Так, выступление московского артиста в столице стоит меньше, чем в других городах. Разница составляет 25%, ближе к празднику она может составить до 50%, отмечает телеканал «360». Артисты за один вечер в столице могут посетить несколько корпоративов, а при выезде тратится больше времени.

Увеличенные гонорары звезд не отразились на бюджетах корпоративов или частных мероприятий, заявил Воронцов. Он уточнил, что стоимость стандартного корпоратива варьируется от 10 тыс. до 50 тыс. рублей за человека, пишет «Федеральное агентство новостей».

По словам концертного директора Табриза Шахиди, работающего со многими звездами, наибольшим спросом у заказчиков пользуются выступления Валерия Меладзе, Леонида Агутина, Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Григория Лепса, Полины Гагариной, Светланы Лободы, Веры Брежневой, группы «Би-2» и других исполнителей, пишет НСН.

Организаторы новогодних выступлений отметили значительное сокращение количества концертов и предзаказов.

22 ноября в исследовании MICE-агентства «Аэроклуб Тур» сообщалось, что проведение новогодних корпоративов обойдется российским компаниям в среднем 4-5 млн рублей.

Согласно полученным данным, в 2021 году число новогодних корпоративов сократилось на 20% относительно «доковидного» 2019 года. При этом лишь 5% из них пройдут онлайн.