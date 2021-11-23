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ДТП под Рязанью унесло жизни двух человек

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ДТП со смертельным исходом произошло у деревни Рябиновка под Рязанью. Погибли два человека.

Установлено, что 23 ноября в 14:20 на трассе Спас-Клепики–Рязань столкнулись Daewoo Nexia и ВАЗ-2112. Один автомобиль выкинуло на обочину, второй развернуло поперек дороги и едва не разорвало пополам, пишет 62INFO.ru со ссылкой на региональную ГИБДД.

Погибли два человек, которые были в иномарке. Еще один пассажир отечественного авто получил повреждения. На месте продолжает работать полиция.

Ранее в Совете Федерации предложили ввести реальные сроки за опасное вождение. С подобной инициативой выступил замглавы международного комитета Совета Федерации Валерий Васильев. Опасное вождение, способное создать угрозу для других водителей, по его мнению, должно быть уголовно наказуемо.

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