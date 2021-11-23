Правительство Барбадоса снимет британского монарха с поста главы государства

30 ноября Барбадос выйдет из-под контроля британской короны. Правительство снимет британского монарха с поста главы государства. Президентом страны назначат генерал-губернатора Сандру Мейсон, передает телеканал «Известия». Парламент страны единогласно поддержал поправки в конституцию. После преобразований Барбадос станет парламентской республикой. Присяга президента ознаменует переход к новой форме правления. Барбадос — островное государство в восточной части Карибского моря. В 1966 году страна получила независимость, однако до сих пор главой остается британский монарх.

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