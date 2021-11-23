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Врач сообщил о захоронении легендарного футболиста Марадоны без сердца

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Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона был похоронен без сердца. Об этом 22 ноября сообщил врач, журналист и писатель Нельсон Кастро.

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По его словам, извлечь сердце Марадоны хотела группа фанатов клуба «Химнасия Ла-Плата». Когда это стало известно, врачи перед похоронами извлекли орган из тела аргентинца. Также сердце потребовалось для определения причины смерти футболиста.

«Сердце Марадоны весило полкилограмма, оно было очень большим. Обычно сердце весит 300 г. Пускай он и был спортсменом, а у них обычно сердце больше, чем у других, тут причина была не только в этом. Дело было в сердечной недостаточности», — цитирует Кастро издание Marca.

Ранее, 19 ноября, жительница Кубы Мавис Альварес Рего рассказала, как в 2001 году, когда ей было 17 лет, подверглась изнасилованию со стороны Марадоны, пока мать рыдала за дверью. Но хуже всего, по словам девушки, что он заставил ее употреблять наркотики. Мавис подтвердила, что Марадона, употребляя алкоголь и наркотики, становился жестоким и агрессивным, избивал ее, но никто из его окружения не препятствовал этому.

25 ноября 2020 года 60-летний Марадона скончался от сердечного приступа в доме в районе Сан-Андрес в городе Тигре, где восстанавливался после перенесенной ранее операции.

4 ноября стало известно, что ему провели операцию на мозге. Экс-футболиста успешно прооперировали в клинике в городе Оливос после появления у него субдуральной гематомы. Операция длилась 1,5 часа. Гематома была выявлена у бывшего капитана сборной Аргентины в ходе томографии. Причиной кровоизлияния мог стать удар по голове.

Марадона провел 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины по футболу. Является чемпионом мира 1986 года. Тогда всемирную известность Марадоне принес гол в ворота сборной Англии, забитый рукой. Арбитр нарушения правил не зафиксировал. Этот гол вызвал драку на трибунах. После игры Марадона сказал: «Я не коснулся мяча, это была рука Бога».

Также он стал двукратным чемпионом Италии в составе клуба «Наполи» и чемпионом Аргентины в составе «Бока Хуниорс».

В сентябре 2019 года возглавил «Химнасию». До нее Марадона работал в мексиканском «Дорадосе», «Аль-Васле» и «Аль-Фуджайре» из ОАЭ, а также возглавлял сборную Аргентины.

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