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Жительница Кубы рассказала об изнасиловании Марадоной в 2001 году

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Мавис Альварес Рего рассказала, как в 2001 году, когда ей было 17 лет, подверглась изнасилованию со стороны Диего Марадоны, пока мать рыдала за дверью. Об этом она сообщила аргентинской газете Infobae 19 ноября.

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Мавис призналась, что с 2001 года впервые приехала в Аргентину, чтобы заявить об изнасиловании Марадоны и своем похищении с Кубы 20 лет назад. Уголовное дело против Марадоны и еще пятерых человек находится у федерального судьи Даниэля Рафекаса.

Девушка познакомилась с Марадоной на Кубе, куда футболист приехал лечиться от наркотической зависимости.

«Марадона заткнул мне рот, чтобы я не кричала, не говорила, и обесчестил меня. Моя мама пришла ко мне в тот день в дом, где мы жили в Гаване. Диего не хотел открывать дверь в комнату. Мама постучала, а он не открыл. Он изнасиловал меня. Вот что случилось», — рассказала Мавис.

В 2001 году футболисту нужно было поучаствовать в прощальном матче лучшего футболиста ХХ века на стадионе «Ла Бомбонера». Одержимый желанием, чтобы несовершеннолетняя кубинка сопровождала его в Аргентине, бывший капитан сборной отправился с девушкой к Фиделю Кастро, чтобы просить специального разрешения на выезд. Когда Кастро увидел Мавис, то спросил Марадону, где он нашел такую красивую девушку, и погладил ее по руке. Альварес утверждает, что Кастро знал об отношениях Марадоны с несовершеннолетней, так как она ответила Фиделю, что учится в 10-м классе. В Аргентине они пробыли с ноября 2001 года по февраль 2002 года, и всё это время Мавис находилась в отеле, под охраной.

Но хуже всего, по словам девушки, что Марадона заставил ее употреблять наркотики.

«Он втянул меня в свой мир зависимостей. Меня не интересовали наркотики, я не курила, не употребляла ничего. Постепенно он познакомил меня с алкоголем. А потом он настоял, чтобы я попробовала кокаин», — призналась она.

Мавис подтвердила, что Марадона, употребляя алкоголь и наркотики, становился жестоким и агрессивным, избивал ее, но никто из его окружения не препятствовал этому. О своем признании, спустя 20 лет, Альварес говорит как о предупреждении для собственной 15-летней дочери и тех, кто переживает подобное.

«Я хотела бы помочь другим женщинам выбраться, помочь им своим опытом, хотела бы передать им: если они проходят через подобную ситуацию, важно обратиться за помощью за пределами круга, в котором они находятся», — сказала Мавис.

Она добавила, что сожалеет о словах и признаниях, которые, возможно, заставят страдать пятерых детей Марадоны. Она убеждена, что он, должно быть, был прекрасным отцом для своих дочерей, но ее история такова, какой она ее представила, и ей больше нечего добавить, заключила Альварес.

Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. Прокуратура Аргентины начала расследование о предполагаемой халатности со стороны врачей экс-футболиста.

В начале ноября голливудского актера Кирка Дугласа, который умер в 2020 году, обвинили в изнасиловании актрисы Натали Вуд. Обвинения в адрес Дугласа поступили от сестры артистки Ланы Вуд, которая описала инцидент в книге мемуаров «Маленькая сестра».

В августе американского певца Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки в мае 1965 года. Соответствующий иск был подан в Верховный суд США. В иске указано, что Дилан, которому сейчас 80 лет, «установил эмоциональную связь» с потерпевшей, чтобы «снизить ее внутренние ограничения с целью сексуального насилия, что он и сделал».

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