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Российские таможенники предотвратили вывоз двух бивней мамонта в Китай

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Таможенники в Благовещенске пресекли незаконный вывоз двух бивней мамонта через пункт пропуска в китайский город Хэйхэ. Об этом 23 ноября сообщили в Дальневосточном таможенном управлении.

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Отмечается, что при декларировании бивней российская компания не предоставила таможенникам документы, подтверждающие обязательства их обратного ввоза на территорию РФ.

«Таможенники изъяли товар и отправили на экспертизу, которая показала, что бивни мамонта общим весом 108,5 кг и рыночной стоимостью более 250 тыс. рублей являются культурными ценностями особого значения», — говорится на сайте ведомства.

Таможенники поместили изъятое на склад временного хранения. В настоящее время возбуждено дело об административном правонарушении за недекларирование товара (часть 3 статьи 16.2 КоАП России). Решается вопрос об уголовном деле.

По информации начальника службы Хабаровской таможни по Амурской области и Республике Саха (Якутия) Валерия Тихонова, культурные ценности по российскому законодательству имеют особое как историческое, так и художественное научное значение, а их вывоз с территории Евразийского экономического союза разрешен лишь при наличии документов с обязательством их обратного ввоза в установленный срок.

26 октября инспекторы управления Россельхознадзора и сотрудники ДПС в Нерюнгринском районе Якутии предотвратили попытку незаконного вывоза рогов северного оленя. Машина с товаром следовала из местного села Аргас в Приморский край. Выяснилось, что в ветеринарных документах не указано сырье, и установить производство животноводческой продукции было невозможно. В отношении перевозчика рогов возбудили административное дело, а груз вернули отправителю.

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