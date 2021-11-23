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В Петербурге произошел пожар в дореволюционном здании

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В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в заброшенном шестиэтажном дореволюционном здании. Об этом 23 ноября сообщили в городском управлении МЧС.

Отмечается, что сообщение о возгорании в доме номер 39к2 по улице Розенштейна поступило в ночь на вторник в 02:54.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что происходит пожар с третьего по пятый этаж, предварительно, на площади 1500 кв. м заброшенного шестиэтажного здания», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В министерстве добавили, что пожару присвоен второй (повышенный) номер сложности. К ликвидации возгорания привлекалось 20 единиц техники и 82 человека личного состава МЧС. Произошло частичное обрушение между третьим и четвертым этажами на площади 100 кв. м.

Предварительно, пострадавших нет, причины пожара не уточняются.

Здание на улице Розенштейна 39к2 было построено в 1900-х годах и пустует в течение последних пяти лет.

22 ноября представитель ГУМЧС России по Астраханской области сообщил о том, что в Кировском районе Астрахани загорелись два частных жилых дома на площади 400 кв. м. Открытое горение ликвидировали почти за два часа, пострадавших, по предварительным данным, нет. На месте происшествия от МЧС работали 25 единиц техники и 75 человек личного состава.

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