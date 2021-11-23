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Два частных дома загорелись на площади 400 кв. м в Астрахани

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В Кировском районе Астрахани загорелись два частных жилых дома на площади 400 кв. м. Об этом 22 ноября сообщил представитель ГУМЧС России по Астраханской области.

«В 22:37 (21:37 мск) в оперативно-дежурную смену главного управления поступило сообщение о загорании двух жилых домов по адресу площадь Шаумяна, 26», — подчеркнул он.

По предварительным данным, пострадавших нет.

В 00:25 (23:25 мск) открытое горение было ликвидировано.

На месте происшествия от МЧС работают 25 единиц техники и 75 человек личного состава.

12 сентября жилой дом загорелся в Астрахани. Площадь возгорания составила порядка 120 кв. м. На месте происшествия от МЧС работали восемь единиц техники и 20 человек личного состава. В результате пожара погибла женщина 1953 года рождения, также пострадал мужчина 1979 года рождения, его госпитализировали.

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