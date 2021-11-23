Экс-президент Южной Кореи Чон Ду Хван умер на 91-м году жизни

Бывший президент Южной Кореи Чон Ду Хван умер на 91-м году жизни.

«Бывший президент Чон Ду Хван скончался во вторник [23 ноября], заявили помощники. Ему было 90 лет», — говорится в сообщении агентства Рёнхап.

Отмечается, что Чон Ду Хван умер в своем доме в Сеуле около 8:40 утра по местному времени (2:40 мск). Экс-президент, отметило агентство, страдал хроническими заболеваниями.

В 1979 году Чон Ду Хван совершил военный переворот и пришел к власти в Южной Корее. Он оставался в должности до 1988 года.

В 1996 году был приговорен судом к смертной казни по обвинениям в коррупции и за свою роль в подавлении восстания 1980 года, однако затем приговор заменили на пожизненное заключение. Чон Ду Хван помилован пришедшим тогда к власти президентом Южной Кореи Ким Дэ Чжуном.