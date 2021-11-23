Документы по «Спутнику V» для детей подготовили к подаче в Минздрав
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что документы для исследования вакцины «Спутник V» для детей от 6 до 11 лет готовы для подачи в Минздрав РФ, передает телеканал «Известия».
Гинцбург также отметил, что в центре ждут одобрения препарата для подростков 11–17 лет. По завершении процедуры будет подан следующий пакет документов, которые подтверждают эффективность и безопасность определенного варианта вакцины «Спутник V».
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