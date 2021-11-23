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В Госдуме обвинили НАТО во втягивании Украины в авантюру в Донбассе

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НАТО втягивает Украину в авантюру в Донбассе, считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По словам депутата, опрометчивые шаги со стороны Киева могут дорого ему обойтись, передает телеканал «Известия».

После очередных военных учений Запад оставляет на Украине системы вооружения, а также средства управления, связи и разведки.

Глава комитета по обороне уверен, что такая активность ведет к эскалации напряженности в регионе. Так называемым военным «вторжением РФ на Украину» Киев прикрывает возможную агрессию и развязывание боевых действий в Донбассе.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.​​​​​

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