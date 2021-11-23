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Синоптики рассказали о погоде в Москве 23 ноября

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Небольшая облачность, местами небольшой снег и гололедица ожидаются в столице во вторник, 23 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве столбики термометров покажут от –2 до нуля градусов, ночью температура воздуха опустится до –8.

Ветер в этот день будет иметь западное и северо-западное направление и скорость 5–10 м/с, местами порывы будут достигать 15 м/с.

Атмосферное давление составит 743–746 мм ртутного столба.

20 ноября прирост осадков в столице составил 11 мм. По предварительным расчетам синоптиков, за этот день в городе выпала пятая часть месячной нормы осадков.

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