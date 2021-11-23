Барбадос снимет королеву Елизавету II с поста главы государства

Власти Барбадоса планируют снять с 30 ноября королеву Елизавету II с поста главы государства. Об этом 22 ноября заявил член комитета, который занимается данным политическим вопросом, Сулейман Бюльбюля.

Таким образом, британский монарх впервые за 30 лет потеряет одно из своих многочисленных королевств.

«Это монументально, с нашей точки зрения. Это следующий шаг в нашем путешествии — перерезание пуповины, которая соединяет нас с Великобританией», — цитирует чиновника Bloomberg.

По его словам, этот шаг символичен, поскольку Барбадос является суверенным государством с 1966 года.

Бюльбюля отметил, что 30 ноября Барбадос снимет британского монарха с поста главы государства и поставит генерал-губернатора Сандру Мейсон в качестве президента.

Сама Мейсон сообщила, что жители острова хотят оставить позади колониальное прошлое и видеть во главе страны именно барбадосца.

Отмечается, что выход из содружества не повлияет на экономическую жизнь острова с населением 287 тыс. человек. При этом названия некоторых правительственных учреждений, например Королевские полицейские силы Барбадоса, будут в обязательном порядке изменены.

15 сентября прошлого года власти карибского острова Барбадос заявили о том, что приняли решение с 2021 года не признавать главой государства королеву Великобритании Елизавету II и объявить страну республикой.