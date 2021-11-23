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Барбадос снимет королеву Елизавету II с поста главы государства

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Власти Барбадоса планируют снять с 30 ноября королеву Елизавету II с поста главы государства. Об этом 22 ноября заявил член комитета, который занимается данным политическим вопросом, Сулейман Бюльбюля.

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Таким образом, британский монарх впервые за 30 лет потеряет одно из своих многочисленных королевств.

«Это монументально, с нашей точки зрения. Это следующий шаг в нашем путешествии — перерезание пуповины, которая соединяет нас с Великобританией», — цитирует чиновника Bloomberg.

По его словам, этот шаг символичен, поскольку Барбадос является суверенным государством с 1966 года.

Бюльбюля отметил, что 30 ноября Барбадос снимет британского монарха с поста главы государства и поставит генерал-губернатора Сандру Мейсон в качестве президента.

Сама Мейсон сообщила, что жители острова хотят оставить позади колониальное прошлое и видеть во главе страны именно барбадосца.

Отмечается, что выход из содружества не повлияет на экономическую жизнь острова с населением 287 тыс. человек. При этом названия некоторых правительственных учреждений, например Королевские полицейские силы Барбадоса, будут в обязательном порядке изменены.

15 сентября прошлого года власти карибского острова Барбадос заявили о том, что приняли решение с 2021 года не признавать главой государства королеву Великобритании Елизавету II и объявить страну республикой.

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