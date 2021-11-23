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Педагогов и учеников предложили тренировать на случай нападения

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Профильным министерствам рекомендовано организовать проведение практических тренировок педагогов и учащихся на случай нападения на образовательную организацию.

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Такой пункт содержится в решении правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Ее участники крайне обеспокоены резонансными преступлениями в учебных заведениях.

«Организовать проведение практических тренировок с отработкой алгоритма действий педагогов и учащихся в случае проникновения лица (группы лиц) в помещение образовательной организации для совершения противоправных действий», — указано в рекомендациях.

Также Минпросвещения необходимо проработать вопрос создания до конца 2022 года региональных учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в городах с населением более 100 тыс. человек.

Также в решении правительственной комиссии по профилактике правонарушений сообщается о сформированной извне склонности к деструктивному поведению молодежи, распространении в подростковой среде культуры демонстративных проявлений, отрицательно характеризуемых обществом.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Войти в алгоритм: педагогов и учеников предлагают тренировать на случай нападения

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