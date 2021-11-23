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В России создали самый точный экспресс-тест на COVID-19

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Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора в ближайшее время завершат работу над новым экспресс-тестом на коронавирус, который будет более точен в отношении новых мутаций в геноме патогена.

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Это первый в РФ набор реагентов, работающий на основе изотермической амплификации (Loop mediated isothermal amplification, LAMP — метод воспроизведения геномных копий патогена в пробирке), нацеленный на выявление одновременно двух участков генома вируса. Даже если в одном из них произойдет мутация, из-за того, что второй останется неизменным, SARS-CoV-2 не сможет остаться незамеченным тест-системой.

Это резко снижает вероятность ложноотрицательного результата, сообщил «Известиям» руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Мы в любом случае продолжаем детектировать сигнал, и вирус от нас не убежит. Чтобы обеспечить максимальную выявляемость вируса, в качестве таргетных (тех, которые нужно определить. — «Известия») участков мы выбираем максимально консервативные области генома. В данном случае речь идет об участке гена полипротеина SARS-CoV-2, а также об одном из генов поверхностного белка», — рассказал Хафизов.

Пока новая тест-система находится на этапе внедрения в производство. После того как специалисты убедятся в том, что возможен выпуск набора реагентов в промышленном масштабе, будут проведены клинические и технические испытания, а затем документы будут переданы на регистрацию в Росздравнадзор. Цикл испытаний запланирован на начало следующего года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Двойной стандарт: создан самый точный в РФ экспресс-тест на COVID-19

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