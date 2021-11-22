Молдавия работает над решением проблемы оплаты долга за газ. В Кишиневе объяснили ситуацию поздним пересмотром тарифа. Ранее стало известно, что «Газпром» может остановить поставки топлива в Молдавию. Кишинев нарушил условия контракта и не оплатил счета, передает телеканал «Известия».

«Газпром» принял решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом — Молдавия в срок оплачивает 100% текущих платежей. Очередной срок текущих платежей сегодня, 22 ноября. Платежа нет. В связи с этим сегодня «Газпром» уведомил молдавскую сторону в соответствии с условиями контракта о том, что через 48 часов поставки газа в Молдавию будут остановлены», — заявил 22 ноября пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром».

Стороны продлили договор на 5 лет начиная с 1 ноября. Компании подписали протокол по урегулированию спорных вопросов. В России условия договора

назвали взаимовыгодными. В свою очередь Молдавия согласовала погашение задолженности с учетом пени.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.