Два человека погибли в массовой аварии в Омской области

Два человека получили смертельные травмы в результате массового ДТП на трассе в Омской области. Авария произошла в условиях снегопада.

По данным Госавтоинспекции, утром 22 ноября водитель автомобиля Honda CR-V при движении по Красноярскому тракту в районе остановки «Завод Пластмасс» допустил выезд на встречную полосу. Иномарка столкнулась с машиной «УАЗ», затем врезалась в Renault Duster и автомобиль «ГАЗель». Об этом сообщает ИА «Город55».

Все четыре транспортных средства получили значительные технические повреждения. 67-летний водитель Renault скончался на месте происшествия, 43-летний водитель Honda умер по пути в медицинское учреждение. Госпитализация потребовалась 38-летнему водителю «ГАЗели».

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика на трассе в ХМАО. Два человека погибли, один ребенок доставлен в больницу.