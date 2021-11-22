Два человека погибли в аварии с грузовиком в ХМАО

Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе. В больницу доставлен ребенок.

Авария произошла вечером 21 ноября на 124 км трассы Сургут–Когалым. По данным Госавтоинспекции, 23-летний водитель автомобиля «Лада» допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «КамАЗ». От удара легковушку отбросило на проезжавший автомобиль Freightliner. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Водитель и пассажир «Лады» скончались на месте происшествия. Девятилетнего ребенка доставили в Сургутскую травматологическую больницу. В рамках проверки специалисты взяли образцы крови водителя легковушки.

21 ноября сообщалось о столкновении легкового автомобиля Toyota и фуры на трассе в Красноярском крае. Два пассажира иномарки получили смертельные травмы. Женщина-водитель легковушки и десятилетний ребенок госпитализированы.