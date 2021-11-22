Подведены итоги ежегодного конкурса социальных предпринимателей

Группа компаний Viasat и фонд «Навстречу переменам» определили призеров ежегодного конкурса социальных предпринимателей.

В этом году победу одержали шесть проектов из шести регионов России. Всего было подано 229 заявок от социальных предпринимателей. Финал всероссийского конкурса «Навстречу переменам» впервые проходил в формате прямой трансляции. Победителями стали проекты из Москвы, Ярославля, Ульяновска, Уфы и других городов. Они получили от фонда «Навстречу переменам» гранты в размере до 1,2 млн рублей и участие в трехлетней программе фонда «Инкубатор». А победителям в номинации «Приз зрительских симпатий» были вручены специальные призы от группы компаний Viasat.

Победители:

Анна Чупракова (Вольск), «Инклюзивный цех Vareniki» — проект по подготовке к трудоустройству выпускников детских домов и интернатов;

Михаил Курганов и Юлия Горчакова (Муром), «Ритм» — клуб технического творчества для профориентации подростков;

Роман Мирошниченко (Ярославль), «ДарИТ» — сбор и ремонт ненужной компьютерной техники с последующей передачей нуждающимся семьям;

Елена Сорокина (Ульяновск), «Педагоги-волонтеры» — движение педагогов-волонтеров, которые бесплатно занимаются с детьми из малообеспеченных семей и социальными сиротами;

Тимур Маннанов (Уфа), «Ассоциация наставников олимпиадного движения» — помощь в подготовке к олимпиадам детям в отдаленных регионах;

Евгений Игнатьев (Москва), Stop-hemangioma — система дистанционного мониторинга за гемангиомами у младенцев.

«Приз зрительских симпатий» был присужден проектам Евгения Игнатьева из Москвы (Stop-hemangioma), Анны Чупраковой из Вольска («Инклюзивный цех Vareniki») и Тимура Маннанова из Уфы («Ассоциация наставников олимпиадного движения»).

Юлия Варченко, исполнительный директор фонда «Навстречу переменам»: «Финал конкурса впервые проходил в формате прямой трансляции. Это позволило социальным предпринимателям, у которых есть идея или проект для улучшения жизни детей и молодежи, увидеть, как именно организована защита перед экспертным жюри, возможно, чему-то научиться и вдохновиться на дальнейшие действия. Видно, насколько за время подготовки к финалу выросли наши участники. Мне было интересно слышать, что многие из них переосмыслили свои проекты. Взглянули на них по-новому, получив конкретную пользу уже на этапе конкурсного отбора. Теперь мы с нетерпением ждем их в нашей программе «Инкубатор».

В этом году в состав жюри конкурса вошли, в частности, генеральный директор и президент международной вещательной компании Viasat World Ирина Гофман, председатель совета директоров группы ЕСН Григорий Березкин, генеральный директор Lamoda Джери Калмис, заместитель генерального директора по стратегическому планированию и управлению большими данными Tele2 Светлана Скворцова и другие известные топ-менеджеры.