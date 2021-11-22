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Актер Павел Прилучный рассказал об изменившей его внешность болезни

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Внешность актера Павла Прилучного претерпела серьезные изменения в последние месяцы из-за проблем со здоровьем. Об этом артист рассказал в интервью Георгию Иващенко.

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«Это было не ожирение, а опухоль. Я перенес две сложные операции на лице. Сейчас у меня там стоят шесть пластин. Теперь они плохо заметны. Чудеса нашей медицины позволяют сделать так, что спустя почти год я более-менее восстановился», — приводит слова актера Пятый канал.

Артист рассказал, что после лечения опухоли у него обнаружили три кисты, которые нужно было срочно удалять.

«Это было прямо под Новый год. У меня онемела левая часть лица из-за травмы. Очень рад, что это прошло», — сообщил Прилучный.

Актер отметил, что старается не обращать внимания на слухи вокруг своей персоны, однако ему было неприятно слышать об обсуждениях его якобы располневшего тела.

В ноябре прошлого года Павла Прилучного госпитализировали с травмами головы в московскую ГКБ № 1 имени Пирогова. Отмечалось, что у него был перелом костей лица, а также ссадины и ушибы головы.

По словам актера, он упал и ударился головой. Однако телеканал «360» со ссылкой на источник сообщил, что актера избили.

В декабре после произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда средней тяжести.

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